„Chico“ findet Vermissten in Weltrekord-Zeit

„2018, als ich meinen ,Chico‘ übernommen habe, hatte er bereits bei einem Menschen gebissen“, erinnert sich Heimo Kopriva. Der Rüde hatte einen schlimmen Leidensweg hinter sich: geboren in einer ungarischen Vermehrerzucht, bereits als Welpe in eine Tötungsstation abgeschoben und von klein an geschlagen, misshandelt und gewaltsam in Käfige gesperrt. Der Steirer setzte alles daran, den armen Vierbeiner zu resozialisieren, und schnell stellte sich heraus, dass „Chico“ äußerst aufmerksam und intelligent ist. „Da lag es nahe, mit ihm eine Mantrailingausbildung zu beginnen.“