Kehrtwende? Mbappe-Mutter überrascht mit Aussage

Angespanntes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain ist derzeit extrem angespannt. PSG-Sportdirektor Leonardo kritisierte zuletzt das Verhalten der Spanier. „Real darf sich nicht weiter so verhalten. Das ist ein Mangel an Respekt, den wir nicht tolerieren können. Das geht schon seit zwei Jahren so“, sagte er der „L‘Equipe“. Leonardo ging auf Aussagen von Real-Boss Florentino Perez ein. Er hatte in der Zeitung „El Debate“ einen Wechsel von Frankreichs Fußball-Weltmeister Mbappe angedeutet. Die Aussagen von Mbappes Mutter werden Perez wohl nicht so gut gefallen …