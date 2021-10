Nach EM-Drama: Kylian Mbappe wollte zurücktreten

Wie der 22-Jährige in einem Interview mit „L’Equipe“ berichtete, sei für ihn das französische Nationalteam „immer an erster Stelle“ gestanden und das werde sich auch nie ändern. „Ich habe nie einen einzelnen Euro verlangt, um für das Nationalteam zu spielen. Ich wollte nie ein Problem sein, aber ich hatte das Gefühl, dass ich zu einem Problem wurde“, erinnert sich Mbappe an das sensationelle EM-Aus gegen die Schweiz, als er im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß versemmelte.