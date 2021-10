Ersatzteile für Autos werden immer teurer

Seit damals sind die Verbraucherpreise in Deutschland um 13 Prozent gestiegen, Autohersteller hätten die Preise für Ersatzteile im gleichen Zeitraum jedoch um fast 44 Prozent erhöht. Besonders deutlich fielen die Preiserhöhungen demnach bei Kofferraumklappen mit einem Plus von 60 Prozent und Rückleuchten mit einem Plus von 67 Prozent aus.