Starkbaum führt Vienna Capitals zu Sieg beim KAC

Caps-Trainer Dave Barr gab im Tor Bernhard Starkbaum den Vorzug, obwohl Stefan Steen am vergangenen Wochenende bei seinem Debüt mit einem Shutout überzeugt hatte. Der ehemalige NHL-Coach bewies ein gutes Gespür. Der Torhüter Routinier wurde mit vielen entscheidenden Paraden zum Matchwinner der Wiener in der Klagenfurter Stadthalle, in der die Caps in der ersten Runde noch ein 0:5-Debakel kassiert hatten. Am Ende feierte Starkbaum mit 29 abgewehrten Torschüsse ein Shutout.