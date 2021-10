St. Pölten holt dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie

Der SKN St. Pölten kommt nach einem verkorksten Saisonstart immer besser in die Gänge. Die Niederösterreicher feierten am Freitag in der zehnten Runde der 2. Fußball-Liga einen 3:1-Auswärtserfolg gegen die Juniors OÖ, fuhren damit ihren dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie ein und verließen die Abstiegsränge. Amstetten besiegte den Kapfenberger SV 3:0, die Young Violets verloren daheim gegen den SV Horn 1:3 und Rapid II setzte sich bei Vorwärts Steyr mit 5:2 durch.