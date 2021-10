Wiener Einsatzkräfte zwitschern im Akkord

Was als „Twittermarathon“ der Wiener Polizei begann, erhält im heurigen Jahr ein Upgrade - und die Exekutive bei ihrem eifrigen Gezwitscher über ihre Einsätze in der Bundeshauptstadt tatkräftige Unterstützung. Denn diesmal beteiligen sich auch die Berufsrettung, die Berufsfeuerwehr, die Gruppe für Sofortmaßnahmen und die Wiener Linien an der 24-Stunden-Aktion.