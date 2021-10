Fisch- und Schweinehäute als Ersatzmaterial

Resveratrol regt die Wundheilung an

Dazu können Substanzen wie Spermidin, das in Weizenkeimlingen vorkommt, oder Resveratrol, welches man vom Traubensaft bzw. Rotwein kennt, in Form von speziellen Verbänden auf die Wunde aufgetragen oder mittels Nahrungsergänzungsmitteln hinzugefügt werden. „In der Entwicklung dieser neuen Verbandsmaterialien und in der regenerativen Medizin - vor allem im Bereich der induzierten Autoregeneration - nehmen wir Forscher und Entwickler in Österreich eine internationale Führungsrolle ein“, ist der Experte zu Recht stolz. Je größer die Brandverletzung, desto wahrscheinlicher kommen neben konservativen Behandlungsmethoden auch chirurgische Verfahren unter Verwendung von verschiedenen Hautersatzmaterialien zum Einsatz. Biologische sind beispielsweise Schweine- oder Fischhäute, die auf die Wundoberfläche gebracht werden und dort die Wundheilung unterstützen. Der Körper kann auf diese Weise unter der “Abdeckung„ eine neue Oberhaut (Epidermis) bilden. „Auch hier spielen wir in der obersten Liga mit“, berichtet der plastische Chirurg.