So teuer sind die neuen Ski von Marcel Hirscher

Der frühere ÖSV-Skirennläufer Marcel Hirscher hat am Mittwoch in Kaprun anlässlich der Eröffnung des neuen Flagshipstores von Bründl Sports seine eigene Skimarke „Van Deer“ präsentiert. All sein Herzblut und Know-How als Skiläufer stecke in diesem Produkt, das alle Kategorien des Alpinskis abdeckt: Vom FIS-Ski über Pistenski bis hin zum Touren- und Powder- und Kinderski. Doch die Ski haben auch einen stolzen Preis!