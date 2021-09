KV-Verhandlungen: Erste Metaller-Runde ergebnislos

Die erste Runde in den Verhandlungen zum Kollektivvertrag 2022 in der Metalltechnischen Industrie hat am Mittwoch erwartungsgemäß keine Einigung erbracht. Arbeitgeber-Obmann Christian Knill ortete in einer Aussendung noch „viel weiteren Gesprächsbedarf“. Die nächste Runde ist für den 11. Oktober angesetzt.