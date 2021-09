Lucid Air: Luxus-Stromer mit 837 km Reichweite

Neben der noblen und leicht futuristischen Optik bietet der gut 5 Meter lange, besonders windschlüpfige (cW 0,21) Viertürer neben viel Reichweite auch Luxus und. Der 113 kWh große Akku versorgt in der Topversion zwei Motoren mit Strom, die im Zusammenspiel 1094 PS an alle vier Räder verteilen, was einen Sprint auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h erlauben soll.