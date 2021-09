Amtsmissbrauch? Elf (Ex-)Gemeinderäte vor Gericht

Am Montag fiel der Startschuss für einen langatmigen Prozess in Graz: Es geht um das steirische Baugesetz und die Gemeindeordnung - und die Frage, ob elf (großteils Ex-)Gemeinderäte aus Bad Radkersburg ihre Befugnisse als Baubehörde wissentlich missbraucht haben. „Nein“, sagen die Verteidiger, „alles Laien in einem politischen Hick-Hack!“