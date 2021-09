Bühne frei fürs große Duell der Regisseure

Als Mario Götze 2014 die Deutschen zum WM-Titel ballerte, fieberte Otar Kiteishvili mit Leo Messi mit. Morgen (18.45) trifft man sich in der Europa-League-Gruppenphase in der Merkur Arena am Rasen. Der Grazer Spielmacher sprach übers Match gegen den PSV-Star und neue Ziele.