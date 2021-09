Hündin „Cleo“ ist Therapeutin ohne Augenlicht

Das ist Sabine Marzi mit der blinden „Cleo“ nun gelungen, denn sie haben nach intensiver Vorbereitung und dem ein oder anderen Stein im Weg am vergangenen Samstag die Prüfung zum Therapiebegleithund bestanden. „Es war nicht so einfach, einen Verein zu finden, der mich und meine Hündin auf diesem Weg unterstützt“, so Marzi. Ihr besonderer Dank gelte daher Andrea März von „Ferdinand the Staff“, die immer daran geglaubt hat, dass auch Hunde ohne Augenlicht das Zeug zum Therapiehund haben. „Wir haben ein Zeichen gesetzt. Das ist der größte Erfolg, den wir in all den Jahren erreichen konnten“, so Marzi stolz.