Das meistverkaufte Auto Europas ist ein Billigauto

Der Dacia Sandero war im August der meistverkaufte Neuwagen in Europa. 14.961 Neuzulassungen zählte der Marktbeobachter Jato, acht Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Rang zwei ging an den VW Golf mit 13.664 Einheiten (minus 38 Prozent), der dritte Platz an den Toyota Yaris (plus 18 Prozent).