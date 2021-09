Benjamin Karl: „Der schwerste Weg meines Lebens“

„Krone“:Benni, du hast bisher mit keinem Journalisten über den 30. Juni gesprochen. Vorweg: Danke für das Interview. Welche Erinnerungen hast du an diesen Schicksalstag?

Benjamin Karl: Ich bin nach dem Training auf dem Felbertauern nach einem Tunnel in Blitzhagel geraten. Es war total unvorhersehbar. Ich dachte zuerst, es wäre Schnee auf der Fahrbahn. Dann war’s schon zu spät. Ich wollte das Auto in eine andere Richtung lenken, Hauptsache weg vom Gegenverkehr, doch das Aquaplaning hat mir keine Chance gelassen. Es ist furchtbar, und es tut mir unendlich leid, aber der Unfall wäre nur zu verhindern gewesen, wenn ich nicht ins Auto gestiegen wäre.