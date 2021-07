Tod bei Unfall: Snowboard-Star saß am Steuer

„Es gab einen massiven Wetterbruch mit Starkregen und Hagel“, so ein Feuerwehrmann: „Die involvierten Lenker könnten von den Wetterkapriolen überrascht gewesen sein.“ Hinter einem der Steuer bei dem Horror-Crash saß der fünffache Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl (35) aus Wilhelmsburg, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Lienz in Osttirol verlegt hat. Im anderen Wagen saß ein 70-Jähriger mit seiner Frau (68) aus Niedernsill im Pinzgau. Ersten Informationen zufolge soll das Wintersport-Ass (Alkoholtest negativ) mit seinem Audi auf die linke Straßenseite geraten und frontal in den Jeep Renegade gekracht sein. Der Pensionist erlag seinen Verletzungen. Die Ehefrau wurde schwer verletzt.