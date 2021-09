AMS mit neuer Hilfe für Langzeitarbeitslose in NÖ

Neue Finanzierung

Damit soll Langzeitarbeitslosen die Chance auf einen Wiedereinstieg und Arbeitgebern ein Instrument zum Kennenlernen geboten werden. „Im Juli und August konnten so 806 Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert werden“, hält AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich fest. Jetzt wird bei den Förderkonditionen nachgeschärft: Ab 1. Oktober werden zwei Drittel der Lohn- und Lohnnebenkosten für sechs bis acht Monate vom AMS finanziert. Bei langjähriger Arbeitslosigkeit sind es in den ersten drei Monaten 100 Prozent.