Großes Solo! Andi Vojta zieht mit Millonig gleich

Andi Vojta lieferte also wieder einmal echte Maßarbeit, die er in den Beinen (und im Kopf) hat. „Mein Ziel ging natürlich komplett auf“, freute er sich. In Österreich waren bisher nur vier Läufer schneller über die 10.000 m. Diese „ewige“ ÖLV-Bestenliste wird angeführt von Günther Weidlinger, der seit 2008 in 27:36,46 den Rekord hält. Wie gesagt, auch als Titel-Hamsterer ist der Oberösterreicher die Nummer 1. Er kommt auf insgesamt 53 Staatsmeisterschaften - 50 in Einzelbewerben und drei in Mannschaftsbewerben. Ohne Mannschaftsbewerbe liegen Dietmar Millonig und Andi Vojta mit 42 Titel auch gleichauf.