Jugendprojekt soll den Chor-Nachwuchs animieren

Um den Nachwuchs für die Oberkärntner Chöre zu sichern, starten die Musikschule Nockberge in Millstatt und Gesangsvereine ein Jugendprojekt. Dabei haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in das Chorleben hineinzuschnuppern und mit den Sängern zu proben. Am 4. Oktober findet für Interessierte eine eigene Schnupperstunde statt.