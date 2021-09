„Die Dauer der Prüfung bei Rissen variiert“

Durch eine hohe Zahl an Rissen ist der Druck in der Wolfsfrage heuer erheblich gestiegen. Das Land Tirol reagierte mit der Einsetzung eines Fachkuratoriums, das im Jagdrecht verankert ist. Die „Krone“ sprach mit Klaus Wallnöfer, Vorstand der Abteilung landwirtschaftliches Schulwesen und Landwirtschaftsrecht, in dessen Zuständigkeitsbereich das Gremium fällt.