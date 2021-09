Die Geheimnisse des Grazer Rathauses

Begeben wir uns aber auf eine Zeitreise zurück ins Mittelalter: Die Bürger, Händler, Kaufleute und Handwerker kannten noch kein Rathaus, das war noch nicht gebaut, dafür war der Hauptplatz doppelt so groß wie heute und reichte bis zur Landhausgasse. Erst um 1450 bekam Graz eine Kanzlei in der Judengasse, in der es nicht nur förmlich, sondern mitunter auch heiter zuging. Denn es zogen nicht nur amtliche Schreiber ein, sondern auch ein Wirt, der in seiner Taverne welschen Wein ausschenkte.