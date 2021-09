Firmen machen angestammten Banken Konkurrenz

Dieses Geschäft, „embedded finance“ genannt, entdecken immer mehr Unternehmen, denn es bietet eine breite Palette von Möglichkeiten. So können etwa Mercedes-Fahrer mit ihrem Auto über eine App oder das Mercedes-Infotainment-System direkt an der Tankstelle kontaktlos bezahlen, ohne überhaupt noch an die Kasse gehen zu müssen oder mit ihrer Karte an der Zapfsäule zu bezahlen. Ein anderes Beispiel für die Dienstleistungen sind etwa die Ratenzahlungen („buy now pay later“, BNPL), die auf dem Vormarsch sind. So bietet etwa Amazon seinen Kunden beim Kaufabschluss die Möglichkeit, jetzt zu kaufen und später zu bezahlen.