In jedem Alter: Sex macht glücklich und gesund

Wir sehen sie in Hollywood-Blockbustern, auf Werbeplakaten, in Talkshows und natürlich auf einschlägigen Internet-Seiten: glücklich-ausgelassene Menschen, die fantastischen Sex haben. Wer sich daran orientiert, muss - zumindest abschnittsweise im Leben - frustriert sein. Denn das entspricht nicht der Realität. Sexualfunktionsstörungen sind weit verbreitet, können jeden betreffen und zählen trotzdem immer noch zu den großen Tabuthemen. Beim Kongress „Sexualmedizin interdisziplinär“, der heuer zum 7. Mal in Wien stattfand, wurde eine Vielzahl aktueller Themen referiert. Im Nachfolgenden ein kleiner Überblick. Univ.-Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, Präsidentin der österr. Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und sexuellen Gesundheit, MedUni Wien: „Sexuelles Wohlbefinden ist laut WHO ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität und Gesundheit. Wichtig wäre daher eine sexualmedizinische Beratung zu finanzieren, um die optimale Betreuung zu gewährleisten.“