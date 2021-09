Motorradreiniger im Test: Einige sind zu aggressiv

Nach großer Tour ist das Bike meist verdreckt und will gründlich gereinigt werden. Spätestens vor dem Einwintern sollte man dem Wunsch auch nachkommen. Der Schmutz sammelt sich an Felgenspeichen, schwer zugänglichen Stellen hinter Motorradkoffern und Auspuffblenden. Abgeschleudertes Kettenfett haftet hartnäckig auf Rahmen und Rad. Wenn das Motorrad schnell und mühelos wieder sauber werden soll, helfen Spezialreiniger. Aber was taugen sie und sind sie ihr Geld wert?