Mit Auto durch Fußgängerzone: 24 Monate bedingt

Ob er seine Tabletten gegen seine bipolare Störung auch genommen hat an diesem Tag, will Gerichtsgutachter Peter Hofmann wissen. Ja, aber die dürften nicht mehr so gut wirken, auf jeden Fall wünscht sich der 57-Jährige „alles an Therapie und Neueinstellung an Medikation“. Dies wurde angeordnet, dazu 24 Monate Haft bedingt.