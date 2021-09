Guardiola: „Ich entschuldige mich nicht“

Diese Aussage bezeichnete ManCitys offizieller Fanclub-Chef Kevin Parker als „frustrierend und nicht faktenbasiert. Unser Zuschauerzahlen sind exzellent.“ In nationalen Bewerben sind bei Heimspielen des Meisters rund 55.000 Personen zugelassen - der Schnitt in der vergangenen Liga-Saison betrug 54.219. In den ersten beiden Matches dieser Spielzeit kamen jeweils über 51.000 Menschen. Das Champions-League-Spiel gegen Leipzig sei wie so manches Match in der „Königsklasse“ in der Vergangenheit ein Ausreißer nach unten gewesen.