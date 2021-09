Vereine machen Gmünd lebendig und lebenswert

In der Stadt Gmünd sind derzeit 41 aktive Vereine, davon sieben Sportvereine, geführt. Die Stadtgemeinde vergibt jährlich Förderungen für die Vereinsarbeit und unterstützt die Vereine, wo immer sie Hilfe benötigen. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Die freiwillige Arbeit in unseren Vereinen ist eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Hunderte Menschen, ob jung oder alt, engagieren sich in unserer Stadt in der Vereinslandschaft.“