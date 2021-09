Impfbus kam nicht, Arzt übernahm die Stiche

Der Salzburger Impfbus tourte auch in den vergangenen Tagen durch Salzburg. Nur einen angekündigten Stop machte er nicht – den am Dienstag in Saalfelden (Pinzgau). Die Folge: Verärgerte Saalfeldner, die sich am vereinbarten Impf-Treffpunkt umsonst die Füße in den Bauch standen. Dabei hatten manche weite Wege in Kauf genommen, um sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Warum der Impfbus keinen Stop in Saalfelden einlegte, ist jedoch weiterhin unklar.