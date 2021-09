Toter Fisch: Das steckt hinter Jubel von Medwedew

6:4, 6:4 und 6:4 - der Coup war perfekt! Und was machte Medwedew? Er ließ sich zur Seite fallen, ließ die Zunge raushängen und blieb kurz regungslos liegen. „Was ich nach dem Match machte, war L2 plus links. Nur Legenden werden das verstehen.“ So lautete die Aussage des 25-Jährigen, als er auf seinen kuriosen Jubel nach dem größten Triumph in seiner Karriere angesprochen wurde. Dieser war wohl nur Gamern ein Begriff.