Seilbahn-Überlebender (6) nach Israel „entführt“

Doch der Familie der verstorbenen Mutter ist dies nicht recht: Bereits vor einem Monat erklärte sie über ihren Anwalt bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv: „Eitan wird als Geisel in Italien gehalten. Er ist von einer Familie entführt worden, die ihn nicht kannte, die ihm vorher in keiner Weise nahestand.“ Sie kündigten an, den Sorgestreit vor Gericht zu bringen - doch nun nahmen sie die Angelegenheit offenbar selbst in die Hand.