„Krieg“ um Sorgerecht für Seilbahn-Überlebenden

Er ist der Einzige, der das Seilbahnunglück am Lago Maggiore lebend überstanden hat - nachdem der fünfjährige Eitan sowohl Mutter als auch Vater beim Absturz der Gondel in der italienischen Gemeinde Stresa verloren hat, ist nun ein Streit darüber entbrannt, wer das Sorgerecht für den israelischen Buben bekommen soll. Nach der Entlassung aus dem Spital nahm ihn seine Tante auf. Doch auch der Großvater will sich um den Kleinen nach der Tragödie kümmern.