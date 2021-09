Buhlen um Flughafen-Chefsessel beginnt

„Das ist ein ganz normaler Vorgang, wir wollen Kontinuität am Flughafen“, so Stöckl. Deshalb habe man sich entschieden, frühzeitig nach einem neuen Chef zu suchen. Schon am 15. Oktober endet die Bewerberfrist. Bereits im November soll feststehen, wer künftig den Airport leitet. Denn die Eigentümer haben es eilig: Der Flughafen kämpft nicht nur mit herben Corona-Einbußen. Bis Ende 2030 müssen zudem rund 193, 5 Millionen Euro investiert werden, um auch künftig die Auflagen zu erfüllen. Der künftige Chef solle aufbauend auf den bereits erfolgten Vorarbeiten das Projekt umsetzen, so Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) – die Zeit dränge. „Ganghofer hat es in der Krise mit der Kurzarbeit einigermaßen hinbekommen. Wir hoffen, dass wir Hilfen von Seiten des Bundes bekommen“, sagt Preuner. Landesvize Stöckl will Ganghofers Arbeit wegen des laufenden Bewerberverfahrens nicht kommentieren. Aber: Er sei zufrieden.