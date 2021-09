Nach Operation: Pele weiter auf Intensivstation

Brasiliens Fußball-Legende Pele ist nach der Entfernung eines Tumors am Darm weiter in intensiver medizinischer Behandlung. „Der Patient Edson Arantes do Nascimento erholt sich in zufriedenstellender Weise“, hieß es in einem medizinischen Bulletin des Hospital Albert Einstein in Sao Paulo, das brasilianische Medien am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten. Demnach sei der 80-Jährige bei Bewusstsein und spreche aktiv, bleibe aber auf der Intensivstation.