Grbic-Club besiegt Salzburg-Gegner Lille mit 2:1

Meister Lille kommt in der französischen Fußball-Ligue-1 einfach nicht in Fahrt. Der Titelverteidiger und Champions-League-Gruppengegner von Red Bull Salzburg kassierte am Freitagabend zum Auftakt der 5. Runde gegen Lorient eine 1:2-Niederlage und hat damit nur eines der bisherigen fünf Spiele siegreich beendet. Mit fünf Punkten ist Lille nur Liga-Zehnter. Lorient hat als Vierter drei Zähler mehr, Adrian Grbic kam ab der 81. Minute und damit einmal mehr als „Joker“ zum Zug.