Sicherheitslücken in Ministerien, Bundeskanzleramt

Der Rechnungshof weist in einem am Freitag veröffentlichten Bericht auf IT-Sicherheitslücken in mehreren Ministerien und dem Bundeskanzleramt hin. Kritisiert wird etwa, dass während des Corona-Lockdown private IT-Ausstattung der Mitarbeiter zum Einsatz kam, es an Vorbereitung auf IT-Notfälle fehle und es Probleme bei der Änderung von Ressortzuständigkeiten gebe.