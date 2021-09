Kurios: Kosgei darf seinen Titel nicht verteidigen

Wie ist das möglich? Im Vorjahr hatte er im Dezember bei dem vom Vienna City Marathon und dem ÖLV veranstalteten Meisterschaften in Wien zum zweiten Mal nach 2018 den Titel in 2:26:35 Stunden gewonnen. Aber jetzt darf er nicht zum dritten Mal Meister werden. Grund: Issac Kosgei lebt zwar seit Jahren in Linz, startet für die Zehnkampf Union, ist aber kenianischer Staatsbürger. Bisher durften Ausländer sehr wohl in Österreich den Titel gewinnen. Der ÖLV aber hat inzwischen die Teilnahme an der Staatsmeisterschaft an die Staatsbürgerschaft gebunden, ein durchgehender Aufenthalt im Land reicht nicht mehr.