Kaugummi: Mehr als 75% enthalten kritische Stoffe

Cocktaileffekte befürchtet

„Das Kauen eines Kaugummis wird alleinig wohl kaum einen Effekt haben“, so Birgit Beck, Projektleiterin im VKI. „Aber Experten sind wegen der Menge der im Umlauf befindlichen hormonell wirksamen Stoffe besorgt und fürchten Cocktaileffekte. Es liegt daher der Schluss nahe, solche Substanzen aus Vorsorgegründen so gut wie möglich zu vermeiden“, so Beck weiter. „In unserer Untersuchung enthielten immerhin 23 Produkte keinen der drei geprüften Stoffe. Es gibt also durchaus Alternativen.“