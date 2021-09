„Kein leichtes Spiel, aber wir haben Qualitäten“

Fünf Spieltage sind in der Gruppe F noch zu spielen, der heutige Abend könnte jedoch für beide Teams bereits richtungsweisend sein: Österreich würde mit einem Sieg im Happel-Stadion (hier im LIVETICKER) auch in der Tabelle an Gegner Schottland vorbeiziehen. Dazu bedarf es aber einer enormen Leistungssteigerung!