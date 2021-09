„Zerstörung“ Teil 2: Rezo kritisiert Klimapolitik

Appell an nächste Regierung und Ältere

Er appelliert daher an die nächste Bundesregierung, das Thema ernst zu nehmen - sonst „schaffen wir das nicht mehr“. Und er appelliert an die Älteren, die bei der am 26. September stattfindenden Bundestagswahl entscheidendes Gewicht haben: „Die über 60-Jährigen haben mehr Wahlmacht als alle unter 40. Allein ein Teil der Rentner entscheidet mehr über die Zukunft als alle Menschen unter 30 Jahren. Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben.“