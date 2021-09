Graz war im Banne der „Eliminatoren“

Strahlend schönes Wetter, eine spektakuläre Strecke und eine tolle Stimmung unter den Hunderten Zuschauern in der Innenstadt: Die UCI Mountainbike Eliminator Weltmeisterschaft hielt, was die beiden letzten Weltcuprennen 2018 und 2019 in Graz versprochen hatten. Mit einem großen Unterschied, der bei den Athleten von Anfang an zu spüren war: Es ging um die begehrten Regenbogentrikots - also um die Weltmeistertitel.