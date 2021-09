Wimmer zu Traum-Debüt: „Hab das Tor nicht gesehen“

Sehenswerter Treffer lässt Neo-Klub jubeln

2019 kickte Wimmer noch in der Landesliga, vor wenigen Tagen lief er zum ersten Mal für Arminia Bielefeld in der deutschen Bundesliga, die zu den Top-Ligen Europas gehört, auf. „Wenn du mir das so erzählst, hört sich das extrem verrückt an. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen“, strahlt Wimmer. Sein Erfolgsrezept? „Egal, was man macht, man darf sich nicht anscheißen. Man sollte gleich zeigen, was man kann, und sich nicht verstecken.“ Und das gelingt ihm in seiner noch jungen Karriere bisher eindrucksvoll. Beim Duell mit Eintracht Frankfurt am 28. August kam Wimmer in der 81. Minute aufs Feld. Bei seinem Debüt glänzte der Österreicher auch gleich mit einem bezaubernden Treffer, verhalf seinem Team somit zum Punkt (1:1). „Am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob ich den Schuss überhaupt nehmen soll“, so Wimmer, der sein Tor gar nicht bestaunen konnte. „Ich hab das gar nicht gesehen, wie der Ball im Tor einschlug, weil ein Gegenspieler vor mir gestanden ist.“ Doch als die Fans von Bielefeld aufgesprungen waren, war Wimmer klar, sein Distanzschuss war im Netz gelandet: „Ein unglaubliches Gefühl!“