Hoteliers plagt ordentliche Bewerberflaute

Bisher erfolglos – nach wie vor sucht er via AMS, seinem „Netzwerk“ oder auch Mundpropaganda nach Mitarbeitern. „Zum Glück haben wir zwei Mitarbeiter, die schon Jahre bei uns sind und die wir in der Krise weiter beschäftigt haben“, erzählt Lüftenegger. Seine früheren Aushilfen haben hingegen die Branche gewechselt – aus Mangel an Alternativen in der Krise.