Diskussion über EU-Eingreiftruppe wieder entfacht

Beratungen der Außenminister über weiteres Vorgehen

Am Abend sowie am Freitag beraten die EU-Außenminister, unter ihnen Österreichs Chefdiplomat Alexander Schallenberg (ÖVP), im Rahmen eines informellen Treffens über Afghanistan. Im Vorfeld des Treffens sagte Schallenberg im Interview mit dem RBB Inforadio, er erwarte sich ein „klares Signal“ an Afghanistan, dass die EU im Land bzw. in der Region helfen wolle. Das wesentliche Ziel sei es, die Probleme in Afghanistan zu „containen“. Es gehe jetzt nicht darum, „neue (Flüchtlings-)Ströme in Europa aufzunehmen“, bekräftigte er die ablehnende Haltung der ÖVP bei der Flüchtlingsaufnahme. Man dürfe nicht erst helfen, wenn sich das Problem an den EU-Außengrenzen manifestiere - „denn dann wäre es eigentlich schon zu spät“.