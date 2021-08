Afghanistan: Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem Afghanistans Hauptstadt Kabul nun vom Taliban eingenommen wurde, spitzt sich die Lage am Flughafen zu. Immer mehr Menschen wollen aus dem Land fliehen. Experten vermuten ein „abgekartetes Spiel mit Washington“ hinter der derzeitigen Situation. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung in Afghanistan und die Rolle der Großmächte darin? Diskutieren Sie gerne mit uns und anderen Lesern unten in den Kommentaren, wir sind gespannt auf Ihre Meinung!