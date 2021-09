Foda: Drohnen-Wirbel? „Kleiner Junge hat geweint!“

Österreichs Teamchef Franco Foda hat Mitleid für den Buben geäußert, der am Mittwochabend mit seiner Spielzeug-Drohne für einen um 30 Minuten verzögerten Beginn des WM-Qualifikationsspiels in der Republik Moldau (2:0) gesorgt hat. „Es war ein kleiner Junge. Als wir in die Kabine gegangen sind, haben wir ihn gesehen“, schilderte der Deutsche auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Er hat geweint, er hat mir ganz leidgetan.“