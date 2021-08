Spitäler unter Druck | „Abschiebungen absurd“

„Abschiebungen absurd“. Ein „Krone“-Interview geht um die Welt - und wird äußerst widersprüchlich diskutiert. Das am Montag online und am Dienstag in der Print-Ausgabe veröffentlichte Interview mit dem Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid, in dem er unter anderem äußert, das Taliban-Regime in Afghanistan würde abgeschobene Asylwerber wieder aufnehmen, findet international Widerhall. So wurde es unter anderem von renommierten Medien wie dem „Guardian“, der „Washington Post“ genauso zitiert wie ZDF bis zu Zeitungen und Newsportalen in Pakistan und Indonesien. Kritik an der „Krone“ wegen der Veröffentlichung dieses Interviews setzte es vor allem in der österreichischen linken Twitter-Blase. Dabei haben wir uns deutlich von der Aussage des Taliban-Sprechers distanziert. Denn Abschiebungen nach Afghanistan können derzeit gar nicht durchgeführt werden. Sie wären, wie auch der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak von der Uni Wien betont, eine klare Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dass man jetzt überhaupt über Abschiebungen nachdenke sei „völlig absurd“, es gehe derzeit darum, gefährdete Menschen heraus zu bekommen. Da allerdings beißt Nowak so wie viele andere, die das fordern beim türkisen Teil der Bundesregierung anhaltend auf Granit.