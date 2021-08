Arnautovic: „EM-Leistungen können wir vergessen!“

„Meine Fitness ist gut, ich bin in der Nähe von 100 Prozent. Ich habe immer noch ein paar Wehwehchen, aber die gehen auch irgendwann weg“, vermutete Arnautovic. Für die kommenden Aufgaben ist eine gute physische Verfassung wichtig, immerhin stehen in der WM-Qualifikation mit den Partien am Mittwoch in Chisinau gegen die Republik Moldau, am Samstag in Haifa gegen Israel und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schottland gleich drei Länderspiele innerhalb von sieben Tagen auf dem Programm.