Corona-Impfung: „Die Last liegt auf den Ärzten“

Ärztekammer-Präsident verteidigt Honorare

Auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres verteidigt naturgemäß die Impfhonorare. Vor allem die Kritik, dass diese Honorare ein Beleg dafür wären, weshalb die Kammer gegen die Impfung durch Apotheker wettert, will er nicht so stehen lassen: „Es geht hier in erster Linie um die fehlende Ausbildung der Apotheker, die für die Therapie und Erste Hilfe für den Fall von allergischen Reaktionen, Synkopen etc. einfach nicht ausgebildet sind.“