Überraschung! Hartberg holt Ex-Millionen-Mann

Geschäftsführer Erich Korherr freut sich auf den offensiven Mittelfeldspieler: „Donis hat bereits gezeigt, welch Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er uns offensiv weiter verstärkt. Er hat turbulente Jahre hinter sich. In den Gesprächen habe ich aber sofort gemerkt, dass er eine richtige Vorfreude auf die Aufgabe hat und mit viel Leidenschaft und Engagement bereits in den Startlöchern steht. Positiv ist auch, dass er einige Spieler aus seiner Sturm-Vergangenheit bereits bestens kennt.“